Padova-Albinoleffe oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Padova-Albinoleffe, match dello stadio Euganeo valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione biancoscudata vuole provare a giocarsi le sue residue speranze di lottare con il Mantova per la promozione diretta in Serie B. La compagine bergamasca, dal suo canto, va a caccia di preziosi punti in ottica salvezza, con un occhi rivolto anche alla zona playoff. I padroni di casa sono reduci da tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque sfide e sperano di migliorare ulteriormente questo score, mentre i bergamaschi arrivano da un solo successo negli ultimi cinque turni e hanno bisogno di tornare a fare i tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 15 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

RISULTATI E CLASSIFICA