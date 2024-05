Orlando Magic-Cleveland Cavaliers gara-6 stanotte in tv: canale, orario e streaming playoff NBA 2024

Alle 01:00 della notte tra venerdì 3 maggio e sabato 4 maggio gli Orlando Magic scenderanno in campo tra le mura amiche del Kia Center contro i Cleveland Cavaliers in gara-6 del primo turno di playoff NBA. Sono i Cavs ad essere in vantaggio per 3-2 e per Mitchell e compagni c’è il primo match point di questa serie, dopo l’incredibile sconfitta in gara-3 con un margine di 38 punti. Di fronte c’è un Paolo Banchero che vuole dare continuità al suo momento di forma dopo i 39 punti segnati in gara-5. “Abbiamo fatto il nostro dovere, ma non abbiamo ancora fatto niente. Dobbiamo restare uniti e giocare da squadra, sono sicuro che lo faremo”, ha detto Mitchell, caricando la squadra alla vigilia di un match fondamentale. La partita sarà visibile, dietro abbonamento, in diretta su NBA League Pass, il servizio streaming ufficiale dell’NBA.