Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers gara-6 stanotte in tv: canale, orario e streaming playoff NBA 2024

Alle 03:30 della notte tra venerdì 3 e sabato 4 maggio i Dallas Mavericks e i Los Angeles Clippers si sfideranno in occasione di gara-6 della serie del primo turno playoff di NBA. Sono i Mavericks ad essere in vantaggio per 3-2 e all’American Airlines Center c’è l’occasione di chiudere i giochi e staccare il pass per il secondo turno. Tempo di analisi invece per i Clippers dopo la pessima prestazione in gara-5 con un eloquente nove su trentanove dall’arco. “Semplicemente non abbiamo giocato bene, in ogni aspetto, in difesa e in attacco. Dobbiamo voltare pagina. Dobbiamo vincere e sappiamo di poterlo fare”, ha detto Ty Lue, coach dei Clippers che dovranno fare ancora a meno dell’infortunato Kawhi Leonard. La partita sarà visibile, su abbonamento, in diretta streaming sul servizio ufficiale NBA League Pass.