Celtic-Lazio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Youth League 2023/2024

Celtic-Lazio sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la prima giornata della Youth League 2023/2024. La sfida metterà in palio i primi punti per le due squadre che nella prima giornata della competizione hanno dovuto cedere il passo rispettivamente al Feyenoord ed all’Atletico Madrid. Diretta esclusiva sui canali di Lazio Style Channel alle 15.00 di mercoledì 4 ottobre.

