Olimpia Milano-Sassari in tv: canale, orario e diretta streaming playoff Serie A1 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano-Sassari, sfida valida come gara-1 della semifinale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Dopo le grandi emozioni dei quarti di finale, entriamo nelle partite decisive per il titolo. Sia la squadra di coach Messina che quella di coach Bucchi hanno superato la fase precedente per 3-1, e ora si ritrovano nel remake delle semifinali dello scorso anno, quando a imporsi furono i meneghini, capaci di andare poi a vincere il titolo. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di sabato 27 maggio sul parquet del Mediolanum Forum. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olimpia Milano-Sassari dei playoff di Serie A1.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro sul NVE, oltre che in streaming su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Dazn, e sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, oltre che su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.