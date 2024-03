Olimpia Milano-Fenerbahce in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Fenerbahce, sfida valida per la 31^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Il ritorno alla vittoria in trasferta dopo tre mesi ha dato nuova linfa alla formazione meneghina, che ha mantenuto il contatto con la zona play-in. Il successo contro Monaco, infatti, è stato tanto inaspettato quanto schiacciante, ma dovrà essere replicato anche in questa sfida al Forum per poter sperare davvero in un rush finale di regular season di alto livello. Di fronte, però, c’è la terza in classifica reduce da un poker di vittorie tutto spagnolo, in cui ha avuto la meglio contro Baskonia, Real Madrid, Valencia e Barcellona. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 22 marzo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olimpia Milano-Fenerbahce, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena (e dalle 21:00 anche su Sky Sport Uno), oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.