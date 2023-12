Olbia-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Olbia-Pontedera, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione sarda, dopo la netta sconfitta subita con il Pescara, vuole rialzare la testa per evitare di sprofondare ulteriormente in classifica nel girone B. La compagine toscana, dal suo canto, si trova in zona playoff e ha intenzione di difendere questa posizione fino al termine della stagione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 dicembre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

