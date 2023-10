Olbia-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Olbia-Fermana, match valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa stanno disputando una buona prima parte di stagione e vogliono assolutamente confermarsi nelle prime posizioni della classifica anche nel lungo periodo. La compagine ospite, invece, spera di fare un colpaccio in trasferta così da rialzare la testa anche dal punto di vista della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 25 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

