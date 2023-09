Olbia-Cesena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Olbia-Cesena, match valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine sarda, dopo aver disputato un buon torneo nella scorsa stagione, ha intenzione di provare a raggiungere una salvezza tranquilla con un occhio verso la zona playoff. Il club bianconero, invece, dopo la delusione playoff della scorsa stagione, cercherà nuovamente di conquistare la promozione diretta in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

