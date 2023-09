Olbia-Carrarese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Olbia-Carrarese, match valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Dopo la battuta di arresto nello scorso turno, i padroni di casa hanno intenzione di tornare al successo per restare nelle prime posizioni della classifica del girone B. La compagine toscana, dal suo canto, è reduce dalla sconfitta con la Torres e spera di tornare subito al successo su un campo molto difficile. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 24 settembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

