Dopo il successo nella gara d’esordio alla Now Arena contro la Polonia, gli Azzurri hanno battuto per 3-0 (25-18, 25-15,25-19) la Cina con una ottima prestazione, conquistando la quinta vittoria (su sei gare) nella Volleyball Nations League e il conseguente secondo posto momentaneo nella classifica generale con 13 punti.

La Cina di Heynen ha provato, nei primi minuti del primo set, a mettere in difficoltà la nazionale tricolore, ma gli Azzurri si sono dimostrati solidi e con una certa superiorità in tutti i fondamentali. L’Italia ha trovato risposte positive in tutti i suoi elementi che questa sera sono scesi in campo, con Balaso concreto in difesa, Michieletto e Lavia hanno messo a terra punti importanti, supportati dai centrali Galassi e Sanguinetti efficaci a muro. Positivo anche l’apporto di Rychlicki autore di 15 punti. Top scorer del match Michieletto con 16 punti con il 61% in attacco.

Per l’Italia di De Giorgi, oggi alle ore 23 italiane (diretta su DAZN e in streaming su VBTV), c’è l’esame Brasile, attualmente primo in classifica.

CRONACA

Per questa sfida della Pool 5 De Giorgi lancia in sestetto con Sbertoli in palleggio, Rychlicki opposto, Galassi e Sanguinetti al centro, Michieletto e Lavia schiacciatori e libero Balaso. Dall’altra parte il CT cinese Heynen quindi schiera Wang palleggiatore, Wen Z.H. opposto, Rao S.H. e Miao R.T. centrali, Zhai e Wang B schiacciatori, e Li T.Y. libero

Avvio di primo set non semplice per gli Azzurri, con le due squadre che hanno giocato per lunghi tratti palla su palla (8-8, 11-11). La Cina ha provato a scappare avanti, ma è stata subito ripresa dall’Italia sul 15-15, che poi ha compiuto il sorpasso (16-15) con un muro vincente di Sbertoli. Da questo momento in poi, l’Italia ha preso il comando del gioco e l’ace vincente di Lavia ha portato il punteggio sul 22-16, prima dell’attacco, sempre di Daniele Lavia, che ha chiuso il set in favore dell’Italia sul 25-18.

Partenza a razzo dell’Italia, che con Michieletto al servizio piazza quattro ace consecutivi portando gli Azzurri sul 7-1. In pieno controllo delle operazioni, gli Azzurri hanno prima gestito e poi incrementato il vantaggio, arrivando sul 14-8 con un attacco vincente di Michieletto (per lui 6 punti nel set). Alla fine, i ragazzi di De Giorgi hanno continuato a giocare una buona pallavolo, imponendosi con un perentorio 25-15 che porta la gara sul due set a zero per l’Italia.

Nel terzo set spazio per Laurenzano che ha preso il posto di Balaso. Dopo un avvio equilibrato (4-4) il parziale ha visto venire fuori la supremazia del gioco degli azzurri che presto si sono portati sul +5 (15-10). Il parziale senza particolari sussulti è scivolato via fino al 25-19 firmato Michieletto.

TABELLINO

ITALIA – CINA 3-0 (25-18, 25-15, 25-19)

ITALIA: Michieletto 16, Galassi 8, Rychlicki 15, Lavia 12, Sanguinetti 5, Gianelli, Balaso (L), Sbertoli 1, Laurenzano. N.e. Bottolo, Cortesia, Romanò, Gargiulo, Porro. All. De Giorgi

CINA: Hebin, Dejun 8, Shuhan 3, Wen 12, Wang 11, Miao 2, Li Tianyue (L), Yu Yaochen, Yu Yuantai. N.e. Chuan, Li Yongzhen, Ji Daoshuai, Zhang, Zongshuai. All. Heynen

Arbitri: Ferreira Ricardo (POR) e Gonzalez Daniel (MEX)

Durata: 22’, 23’, 24′.

Italia: a 8, bs 10, mv 9, et 16

Cina: a 0, bs 8, mv 3, et 18