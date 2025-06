Oggi, sabato 28 giugno, la terza giornata degli Europei a squadre di atletica 2025: super sfida di Furlani nel lungo con Tentoglou ed Ehammer.

Altri 10 italiani nelle gare individuali, più le due staffette 4×100: ecco il ricco programma della terza giornata dei Campionati Europei a squadre di Madrid, sabato nella fascia oraria compresa tra le 18 le 22.

Ad aprire la giornata sarà una delle punte della nostra Nazionale, il bronzo olimpico di Parigi nonché campione mondiale indoor del salto in lungo Mattia Furlani, in azione alle 18 per una delle sfide più interessanti del weekend, con tre dei primi quattro classificati delle Olimpiadi di Parigi: anche il greco d’oro Miltiadis Tentoglou e lo svizzero quarto Simon Ehammer. Tradotto: con Furlani, l’intero podio degli Europei di Roma dello scorso anno. Da non sottovalutare nemmeno lo spagnolo Lester Lescay, lo svedese Thobias Montler, il portoghese Gerson Baldé. Il regolamento prevede tre salti per tutti i 16 team, quarto e quinto salto per i migliori 8, sesto salto per i migliori 4.

I lanci

La formula è la medesima per i lanci: alle 18.17 entra in pedana la campionessa europea del martello Sara Fantini, che trova la leggenda polacca Anita Wlodarczyk, primatista del mondo, e la finlandese Silja Kosonen. A seguire, ancora un campione d’Europa: tocca a Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli (dalle 19.22), per misurarsi con il padrone di casa Enrique Llopis, lo svizzero Jason Joseph e il polacco Jakub Szymanski.

Nell’alto alle 19.49 è il momento del bronzo europeo indoor Matteo Sioli, opposto al ceco Jan Stefela e al tedesco Tobias Potye. C’è la neo-primatista italiana dei 100hs dalle 19.53: Giada Carmassi incontra l’olandese Nadine Visser, la svizzera Ditaji Kambundji, la polacca Pia Skrzyszowska.

La sera si comincia con gli 800 metri

Dalle 20.15 si gareggia negli 800 metri: l’Italia si affida a Eloisa Coiro nella gara che propone i migliori accrediti della svizzera Audrey Werro e della francese Anais Bourgoin. Prima esperienza in Nazionale assoluta per Erika Saraceni (alle 20.22) fresca di maturità: a Madrid l’esame è nel triplo, senza la spagnola Ana Peleteiro, che ha rinunciato, ma con la tedesca Caroline Joyeux. Alle 20.37 il disco con Enrico Saccomano in un contesto di altissimo valore che include lo svedese Daniel Stahl.

Il giro di pista con ostacoli è in agenda per le 20.41: l’argento d’Europa Alessandro Sibilio ha fatto di tutto per esserci ed è tra i più quotati insieme al britannico Alastair Chalmers. Nella gara femminile dei 400hs cerca tanti punti la primatista italiana Ayomide Folorunso (dalle 20.59): l’olandese Femke Bol è annunciata soltanto nei 400 piani, quindi per l’azzurra c’è il miglior accredito stagionale tra le iscritte. Staffette 4×100 dalle 21.10 (uomini) e dalle 21.38 (donne): le formazioni azzurre saranno ufficializzate nelle prossime ore.

Dove seguire in tv e streaming le gare

Diretta streaming sabato 28 giugno su RaiSport dalle 17.45 alle 20.45, diretta integrale RaiPlay Sport 1