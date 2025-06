Immobile è pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza in Turchia, accordo di massima trovato con il Bologna.

Ciro Immobile ha cambiato diverse maglie nella sua carriera e ha fatto esperienze sia in Italia che all’estero. Tuttavia, sia in Spagna con la maglia del Siviglia, sia in Germania con quella del Borussia Dortmund, le cose non sono andate come sperato. È nel campionato italiano, con la maglia della Lazio, che ha vissuti gli anni più importanti della sua carriera.

L’apice l’ha raggiunto con nel 2020, con i 36 gol segnati in un solo campionato. Quei gol, poi, l’hanno portato ad essere l’attaccante titolare dell’Italia che ha vinto gli Europei a Wembley l’anno successivo. A 35 anni, per l’ultima parte della sua carriera, Immobile ha scelto di vestire la maglia del Bologna.

Bologna-Immobile, ci siamo: manca solo un dettaglio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante di Torre Annunziata sta per salutare la Turchia dopo una sola stagione. Con la maglia del Besiktas ha segnato 19 reti in 41 presenze e ha vinto una Supercoppa. Dovrebbe essere il Bologna la prossima squadra di Immobile: i rossoblù hanno già trovato l’accordo con il giocatore, ma manca un tassello importante.

A complicare la trattativa è l’accordo con il procuratore di Immobile sulla buonuscita del giocatore: il Besiktas è pronto ad offrire 2 milioni per liberare il giocatore, ma Alessandro Moggi ne chiederebbe cinque. Per quanto riguarda il cartellino, invece, i due club dovrebbero accordarsi facilmente sulla base di 2 milioni, bonus compresi.

Le parti sperano di trovare un accordo il prima possibile, perchè ad inizio luglio comincerà il del club turco, al quale Immobile preferirebbe non partecipare. La priorità del giocatore è quella di unirsi allo staff di Vincenzo Italiano già nei prossimi giorni. Il club di Sartori resta in attesa e nel frattempo si guarda anche intorno: agli emiliani piacciono anche i profili di Franjo Ivanovic e Sebastiano Esposito.