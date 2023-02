Nuova offerta Dazn febbraio, come funziona la Promo San Valentino

In occasione della festa di San Valentino DAZN presenta una nuova offerta promozionale, ovvero l’abbonamento al piano STANDARD al costo di €29,99 al mese anziché €39,99. E per i primi dodici mesi il prezzo viene ulteriormente scontato del 30% a €20,99 con pagamento in dodici rate mensili. L’azienda precisa che naturalmente non sarà possibile recedere senza penali prima dello scadere dei 12 mesi, pena il pagamento non solo dei mesi restanti ma anche della differenza di prezzo goduta grazie allo sconto.