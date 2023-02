Austria: assassinato l’ex Nazionale Kahraman con un colpo di pistola

Assassinato Volkan Kahraman, ex giocatore di Feyenoord, Austria Vienna e Trabzonspor. L’austriaco è stato ucciso per strada con un colpo di pistola alla testa da un conoscente. L’assassino, che non aveva il porto d’armi, lo avrebbe ucciso a causa di una relazione che l’uomo avrebbe avuto con la moglie dell’amico, dopo lo sparo avrebbe rivolto la pistola verso se stesso uccidendosi a sua volta.