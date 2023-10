Novara-Arzignano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Novara-Arzignano, match del Piola valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Avvio di stagione estremamente deludente per la compagine piemontese, che ha assolutamente bisogno di riscattarsi e di portare a casa una prima vittoria importantissima. La formazione ospite, dal suo canto, spera di riuscire a strappare qualche prezioso punto su un campo complicato. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 13 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

