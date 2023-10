Portogallo-Slovacchia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Portogallo e Slovacchia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. I lusitani hanno dominato il girone sin dall’inizio, vincendo tutte e sei le partite giocate con una clamorosa differenti reti di +24. L’aritmetica qualificazione a Euro 2024 potrebbe arrivare già stasera, ma bisognerà battere la Slovacchia e sperare che il Lussemburgo non conquisti i 3 punti in Islanda. La sfida è in programma oggi, venerdì 13 ottobre, alle 20:45 a Porto. Diretta tramite Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio. In streaming su Sky Go e NOW.