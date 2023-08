Noskova-Hibino oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Praga 2023

Linda Noskova sfiderà Nao Hibino nella finale del torneo WTA 250 di Praga 2023, evento in programma nella capitale ceca. La pioggia ha finalmente dato un po’ di tregua agli organizzatori del torneo, i quali proveranno a portare questo alla sua conclusione seppur con un giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Nao Hibino in mattinata è riuscita a chiudere la sua semifinale al terzo set contro la romena Cristian e ora tornerà in campo per sfidare la giovane ceca per il titolo. Un cammino importante per la veterana nipponica, che aveva fortemente rischiato di essere estromessa dalla competizione al primo turno contro Sara Errani.

Noskova e Hibino scenderanno in campo oggi, lunedì 7 agosto, non prima delle 11:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo ceco garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.