Nigeria-Sudafrica oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Nigeria-Sudafrica, match valevole per la prima semifinale della Coppa d’Africa 2024. Victor Osimhen e compagni sono arrivati ad un passo dall’ultimo atto del torneo e non hanno affatto intenzione di lasciarsi sfuggire questa occasione dopo aver eliminato l’Angola ai quarti di finale. Davanti a loro ci sarà una delle sorprese della manifestazione, che spera di continuare al propria favola fino alla fine. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 7 febbraio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia; lo streaming sarà garantito dal sito e dall’App della medesima emittente.

SEGUI LA DIRETTA