Staffetta mista Nove Mesto oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Mondiali 2024 biathlon

A che ora e come seguire la staffetta mista di Nove Mesto, gara inaugurale dei Mondiali 2024 di biathlon sulla neve ceca della Vysočina Arena. L’Italia si affida al quartetto che lo scorso anno riuscì a mettersi al collo la medaglia d’argento nella rassegna iridata di Oberhof, quello formato da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La nazione favorita per l’oro è la Norvegia, che può contare su quattro tenori come Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe, Karoline Offigstad Knotten e Ingrid Landmark Tandrevold.

Decisamente temibili anche la Francia di Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Justine Braisaz-Bouchet e Julia Simon e la Svezia di Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Hanna Oeberg e Elvira Oeberg. In lizza per un posizionamento sul podio c’è pure la Germania, che punta a sorprendere con Justus Strelow, Philipp Nawrath, Franziska Preuss e Vanessa Voigt. Appaiono meno attrezzate, infine, la Svizzera di Sebastian Stalder e Lena Haecki-Gross, la Repubblica Ceca padrona di casa di Marketa Davidova e l’Austria di Simon Eder e Anna Gandler.

La staffetta mista di Nove Mesto è in programma nella giornata di oggi (mercoledì 7 febbraio), con inizio fissato alle ore 17.20. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la prima gara dei Mondiali 2024 di biathlon, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.