Nigeria-Camerun in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Nigeria-Camerun, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2024. Victor Osimhen e compagni, dopo un avvio un po’ complicato, vogliono iniziare a fare sul serio nella fase ad eliminazione diretta del torneo continentale. Il Camerun, dal suo canto, dopo aver rischiato l’eliminazione alla fase a gironi, spera di cambiare marcia. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 gennaio alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

