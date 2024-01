Mali-Burkina Faso in tv: data, orario e diretta streaming ottavi Coppa d’Africa 2024

Alle 18:00 di martedì 30 gennaio 2024 Mali e Burkina Faso si sfideranno in occasione degli ottavi di finale di Coppa d’Africa. La partita sarà trasmessa su Sportitalia in tv, oltre che in streaming sul sito e l’app dell’emittente. Cinque punti per il Mali, che ha chiuso al primo posto il girone E, riuscendo a precedere Sudafrica e Namibia. Seconda posizione invece per il Burkina Faso che nell’ultimo turno della fase a gironi ha perso lo scontro diretto per la vetta della classifica contro l’Angola. Negli ultimi dieci anni il Burkina Faso ha fatto passi da gigante, arrivando tra le prime quattro in tre edizioni su cinque. Le ambizioni sono alte anche in Costa d’Avorio, come lo sono quelle del Mali che ha nomi importanti in una rosa che può permettersi di sognare. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sportitalia e in streaming sul sito e l’app dell’emittente.