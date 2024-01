Nigeria-Camerun oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ottavi Coppa d’Africa 2024

Nigeria-Camerun sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match degli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2024. Scontro stellare tra le Super Aquile e i Leoni Indomabili: ha il sapore di una finale anticipata, invece vale appena il pass per i quarti. Chi riuscirà ad avere la meglio allo stadio Félix Houphouët-Boigny in Costa d’Avorio? Si parte alle ore 21 di sabato 27 gennaio, diretta tv su Sportitalia, diretta streaming sul relativo sito e sulla relativa app.