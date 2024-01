Milan-Bologna oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Bologna, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Promette spettacolo il match di San Siro, dove i rossoneri vogliono dare continuità alle ultime vittorie quantomeno per consolidare il terzo posto. La squadra di Thiago Motta ha invece rallentato dopo una prima parte di stagione da urlo e spera di ripartire la propria marcia per continuare a sognare l’Europa. La sfida è in programma oggi, sabato 27 gennaio, alle ore 20:45. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.