Nigeria-Angola in tv: data, orario e diretta streaming, Coppa d’Africa 2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Nigeria-Angola, match valevole per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2024. Victor Osimhen e compagni, dopo essersi sbarazzati del Camerun, si trovano davanti un altro ostico scoglio per raggiungere la semifinale della rassegna continentale. La squadra di Zito Luvumbo è reduce da un convincente 3-0 agli ottavi di finale e ora vuole puntare ad entrare tra le migliori quattro del continente. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 2 febbraio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.