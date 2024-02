Ciclismo, il 28 febbraio il Trofeo Laigueglia 2024: 175 atleti in gara

di Mattia Zucchiatti 11

Si avvicina la 61° edizione del Trofeo Laigueglia, in programma mercoledì 28 febbraio nella splendida cornice della Baia del Sole, nel piccolo borgo sulla Riviera Ligure di Ponente. Prevista una partecipazione di alto livello: i team provengono da 11 Paesi e saranno 25, tra cui 9 World Tour, 8 Professional e 8 Continental. Saranno 175 gli atleti in gara con l’obiettivo di succedere a Nans Peters, il francese che ha conquistato l’edizione 2023. Il vincitore entrerà in un albo d’oro illustre di cui fanno già parte Merckx, Dancelli, Bitossi, Baronchelli, Maertens, De Vlaeminck, Saronni, Ballan, Pozzato e Ciccone.