Newcastle-Milan oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Youth League 2023/2024

Newcastle-Milan sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la sesta giornata della Youth League 2023/2024. I rossoneri hanno già vinto il girone trovando il pass per la fase a eliminazione diretta, vogliono comunque chiudere con un buon risultato in terra inglese. Si parte alle ore 14 di mercoledì 13 dicembre. La partita non sarà visibile in televisione, mentre sarà trasmessa in diretta streaming su Uefa.tv, diretta testuale su Sportface.

