Atletico Madrid-Lazio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Youth League 2023/2024

Atletico Madrid-Lazio sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la sesta giornata della Youth League 2023/2024. I biancocelesti hanno bisogno di un successo in terra spagnola per chiudere questo raggruppamento, seppur all’ultimo posto, quantomeno togliendo lo zero dalla casella vittorie. Appuntamento alle ore 16 di mercoledì 13 dicembre. La partita non sarà visibile, stando alle informazioni attuali, in tv o in streaming, diretta testuale su Sportface.

