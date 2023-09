Newcastle-Manchester City oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Carabao Cup 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Newcastle e Manchester City, valevole i sedicesimi di finale di Carabao Cup 2023/2024. Due big del calcio inglese si affrontano subito in Coppa di Lega, e per quanto il Newcastle possa sembra un sorteggio complicato a questo punto del torneo (ed effettivamente lo è sulla carta), c’è da dire che il City di Guardiola pare una macchina indistruttibile. Dopo la sconfitta nel Community Shield che ha aperto la stagione sono arrivati otto successi di fila tra tutte le competizioni. La sfida è in programma oggi, mercoledì 27 settembre alle ore 21:00 a St.James Park. Diretta sulla piattaforma Dazn.