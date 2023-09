Liverpool-Leicester oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Carabao Cup 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Liverpool e Leicester, valevole i sedicesimi di finale di Carabao Cup 2023/2024. La squadra di Klopp ha iniziato con il piglio giusto la sua stagione, conquistando sei vittorie e un pareggio tra tutte le competizioni fin qui disputate. Di fronte si trova il Leicester che dopo anni di Premier si è dovuto rituffare nel contesto della Championship. Per ora tutto alla grande, però. Primo posto in classifica con 21 punti in otto giornate. La sfida è in programma oggi, mercoledì 27 settembre alle ore 20:45 ad Anfield Road. Non è prevista copertura televisiva della sfida.