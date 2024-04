New York Knicks-Philadelphia 76ers oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-5 NBA Playoffs 2024

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv New York Knicks-Philadelphia 76ers, gara5 del primo turno dei play-off NBA 2023/2024. La grande vittoria degli arancioblù in gara4, trascinati da uno stellare Jalen Brunson, ha regalato tre match point alla squadra guidata da Thibodeau, e il primo di questi sarà proprio al Madison Square Garden. Proprio l’ex Mavs e Josh Hart proveranno a replicare quanto fatto nell’ultimo confronto per volare in semifinale di Conference. Phila è sembrata in grossa difficoltà finora, e ha bisogno del miglior Embiid per provare un disperato recupero. Il centro camerunense sta giocando con vari acciacchi fisici, ma dovrà stringere i denti per provare ad allungare la serie. La palla a due è prevista stanotte, tra martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio alle ore 1.00 italiane. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta New York-Philadelphia dei playoff di Nba.

IL TABELLONE DEI PLAYOFF

PROGRAMMA TV DEI PLAYOFF

STREAMING E TV – Gara5 tra Sixers e Knicks sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Nba e in streaming su Sky Go, NOW e NBA League Pass. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con aggiornamenti, la cronaca al termine della partita e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla di questi play-off.