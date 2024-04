New Orleans Pelicans-Sacramento Kings oggi in tv: canale, orario e diretta streaming play-in NBA 2024

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra New Orleans Pelicans e Sacramento Kings, play-in NBA 2023/2024. Si preannuncia estremamente equilibrata la sfida che mette in palio l’ultimo pass per i play-off. I Kings sono lanciati e, dopo il successo ai danni di Golden State, cercano il bis. Obiettivo riscatto invece per i Pelicans, sconfitti due volte nel giro di pochi giorni dai Lakers. Chi vincerà il match sfiderà in un confronto al meglio delle 7 gare OKC. La palla a due è prevista per la notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 aprile alle 03:30. Diretta TV su Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW e su NBA League Pass.