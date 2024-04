Miami Heat-Chicago Bulls oggi in tv: canale, orario e diretta streaming play-in NBA 2024

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Miami Heat e Chicago Bulls, play-in NBA 2023/2024. Si assegnerà in Florida, al Kaseya Center, l’ultimo posto per i play-off, dunque vietato sbagliare. Gli Heat sono reduci dalla sconfitta contro i 76ers ma secondo i bookmakers partiranno favoriti contro i Bulls, reduci invece dal successo contro gli Hawks. In palio un posto ai play-off contro i Boston Celtics, dominatori della stagione regolare. La palla a due è prevista per la notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 aprile alle 01:00. Diretta TV su Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW e su NBA League Pass.