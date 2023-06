Gattuso su Berlusconi: “Troppi ricordi con lui, chiamava sempre tutti prima delle finali”

Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo rapporto con Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina all’età di 86 anni: “Ho tanti ricordi, mi massacrava sempre per la barba e i capelli lunghi. Mi offriva più soldi nel contratto se mi avessi tagliato la barba. Era un uomo carismatico, che il giorno prima delle finali ti chiamava per sentire come stavano i tuoi genitori. Nella mia vita difficilmente abbassavo lo sguardo, ma con lui sì. Litigi? Voleva Suso attaccante, mi insultava come un cane. Mi ha massacrato di più in quei due anni da allenatore che nel resto della mia carriera”.