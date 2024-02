NBA All-Star Game 2024 in tv: calendario, programma, orari e diretta streaming

La Regular Season NBA si ferma sei giorni per dare spazio al fine settimana dedicato alle sue stelle: a Indianapolis, casa degli Indiana Pacers, va in scena l’All-Star Game 2024. Si inizia nella notte italiana tra venerdì e sabato con quella che una volta era il match tra i rookies e i sophomores. Come lo scorso anno, il format prevede quattro squadre che si sfidano in semifinale e poi le due vincitrici in finale: Pau Gasol, Jalen Rose, Tamika Catchings e Delef Schrempf. Si giocheranno due semifinali e poi la finale. Due ore prima, però, spazio anche al tradizionale scontro tra le celebrità: per la seconda volta in tre anni invitato anche il nostro Gianmarco Tamberi!

Tutto invariato per quanto concerne le tradizionali notti di sabato e domenica. Intrattenimento puro con l’All-Star Saturday che vedrà nella gara delle schiacciate e del tiro da tre i suoi punti di forza. Nella notte italiana tra domenica e lunedì in scena l’All-Star Game delle stelle, che quest’anno torna allo storico format ‘Ovest contro Est’

DIRETTA TV E STREAMING – Tutto l’All-Star Weekend NBA verrà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA e in diretta streaming su Sky Go, NOW e NBA League Pass.

IL PROGRAMMA (ORARI ITALIANI)

Notte tra venerdì 16 e sabato 17 febbraio

Ore 01:00 – All-Star Celebrity Game (con Gianmarco Tamberi)

Ore 03:00 – Panini Rising Stars Challenge

Notte tra sabato 17 e domenica 18 febbraio

Ore 02:00 – All-Star Saturday Night con Skills Challenge, Gara del tiro da 3 punti e Gara delle schiacciate

Notte tra domenica 18 e lunedì 19 febbraio

Ore 02:00 – All-Star Game