Atp Rotterdam 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Sinner

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del ATP 500 di Rotterdam 2024, torneo di scena da lunedì 12 a domenica 18 febbraio. Jannik Sinner va a caccia della vittoria dopo la finale dello scorso anno, nella speranza di bissare il successo ottenuto a Melbourne e soprattutto di ottenere i punti necessari per superare Daniil Medvedev al terzo posto del ranking. I principali rivali dell’azzurro saranno Rublev e Rune, al via insieme ad altri due top 10 come Hurkacz e De Minaur. Ai nastri di partenza anche altri due tennisti italiani, ovvero Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.

TABELLONE

MONTEPREMI

La diretta televisiva del Atp 250 di Rotterdam 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo di Rotterdam avrà un canale dedicato, ovvero Sky Sport 251. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Atp 250 di Rotterdam, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principale protagoniste.

IL PROGRAMMA DEL TORNEO

Lunedì 12 febbraio: primo turno – dalle 12:00

Martedì 13 febbraio: primo turno – dalle 12:30

Mercoledì 14 febbraio: primo/secondo turno – dalle 12:30

Giovedì 15 febbraio: secondo turno – dalle 12:30

Venerdì 16 febbraio: quarti di finale – dalle 12:30

Sabato 17 febbraio: semifinali – dalle 12:30

Domenica 18 febbraio: finale – ore 15:00