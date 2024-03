Nardi-Paul in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Luca Nardi sfiderà Tommy Paul negli ottavi di finale dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Non saranno 48 ore banali per il giovane pesarese, reduce da uno storico trionfo contro il numero uno al mondo Novak Djokovic. In teoria questa sarebbe la più classica delle prove del nove, ma bisogna vedere come Luca riuscirà ad assimilare quanto accaduto sul Centrale di Indian Wells e tutto quello che ne deriva. In più, l’avversario è un Tommy Paul che è top-20 di tutto rispetto, gioca in casa e dal suo punto di vista senza dubbio non sarà scontento di ritrovarsi contro Luca piuttosto che Djokovic.

