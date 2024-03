Nardi-Mensik oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Miami 2024

Luca Nardi se la vedrà contro Jakub Mensik nel primo turno del tabellone di qualificazioni del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della Florida. Dopo lo splendido torneo di Indian Wells, in cui da lucky loser si è spinto fino agli ottavi battendo anche Djokovic, Nardi torna in campo a Miami. La dea bendata però non gli ha sorriso visto che al primo turno del tabellone cadetto ha pescato Mensik, quarta testa di serie e numero 70 del mondo. Reduce dalla finale a Doha, il ceco è uno dei giovani promettenti in circolazione (addirittura classe 2005) ed è in grande ascesa. Nardi sarà dunque chiamato a ribaltare il pronostico della vigilia, magari facendo leva proprio sul buon periodo di forma dopo l’exploit in California.

Nardi e Mensik scenderanno in campo oggi, lunedì 18 marzo, come 4° match sul Grandstand dalle 16:00 ore italiane. La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Non è prevista tuttavia una diretta dei match di qualificazioni dato che non sono prodotti per le televisioni.