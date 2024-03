Nardi-Djokovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Luca Nardi sfiderà Novak Djokovic nel terzo turno dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Il giovane talento pesarese di certo non si aspettava di ritrovarsi al terzo turno a sfidare il numero uno al mondo sul Centrale di Indian Wells quando ha perso all’ultimo turno di qualificazioni contro Goffin. Invece, fortuna e bravura hanno fatto sì che questo potesse accadere: ripescato come lucky loser direttamente al secondo turno dopo il forfait di Etcheverry, Nardi ha dovuto metterci del suo, sconfiggendo un top-50 quale Zhizheng Zhang in tre set per guadagnarsi questa sfida contro Nole.

