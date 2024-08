Nardi-Bautista Agut in tv: data, orario, canale e diretta streaming primo turno US Open 2024

Luca Nardi se la vedrà contro Roberto Bautista-Agut nel match valido per il primo turno degli US Open 2024. Dopo il fantastico marzo con l’exploit di Indian Wells e il trionfo nel ricco challenger di Napoli, non sono stati mesi facile per il giovane talento pesarese, vittima anche di qualche infortunio di troppo. Quest’estate, dopo essersi preso qualche settimana di pausa post-Wimbledon per preparare al meglio la stagione sul cemento, l’intenzione era infatti quella di rimanere circa un mese e mezzo oltreoceano per disputare i tornei di Washington, Montreal, Cincinnati, Winston-Salem e infine gli Us Open. Purtroppo, un altro problema fisico avvertito durante l’esordio a Washington ha costretto invece Luca e il suo team a tornare in Italia, per poi tornare negli States soltanto pochi giorni fa. Non il miglior avvicinamento possibile a uno Slam per l’azzurro, che ha vinto soltanto una delle ultime nove partite giocate ed è in striscia negativa da cinque incontri.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Nardi e Bautista Agut scenderanno in campo lunedì 26 agosto come 1°match dalle 17:00 italiane sul Court 7. La copertura televisiva degli Us Open è affidata a Sky Sport e SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i tabelloni dello slam americano. Lo US Open si può seguire in streaming anche sulle piattaforme OTT NOW e SupertenniX. Inoltre, anche Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo le partite degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.

Per quanto concerne SKY SPORT, le sfide di Flushing Meadows saranno visibili su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252, che, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky in diretta, trasmetteranno i match di giornata. Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, grazie al quale poter scegliere di seguire, in modo semplice, ogni singolo match su qualunque campo si giochi. Su SUPERTENNIS, le migliori partite saranno trasmesse sul canale 64 del digitale terrestre, ma i tifosi avranno vaste possibilità di diventare registi del proprio personale palinsesto. Grazie alla tecnologia Hbbtv, acronimo di Hybrid Broadcast Broadband Television, si potrà infatti accedere ogni giorno a tutti gli incontri in programma su altri tre campi sul neonato multichannel SuperTennis Plus.