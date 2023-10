Napolitano-Zhukayev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Stefano Napolitano affronterà Beibit Zhukayev al primo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma dal 4 al 15 ottobre. Il tennista piemontese qualificandosi nel torneo cinese si prende l’ennesima soddisfazione di una stagione che l’ha visto tornare su più che buoni livelli dopo anni di calvario dal punto di vista fisico. Una scalata ripresa proprio da un altro 1000, quello di Roma, dove riuscì a qualificarsi nel main draw dopo essere partito dalle pre-quali. L’australiano Polmans nel turno decisivo del tabellone cadetto gli ha dato una mano facendosi squalificare, ora l’urna gliene ha dato un’altra. Zhukayev è un esordiente a questi livelli ed è fuori dai primi 300 del ranking. Vincendo questo match l’azzurro potrebbe assicurarsi l’accesso alle quali dei prossimi Australian Open.

Napolitano e Zhukayev scenderanno in campo oggi, giovedì 5 ottobre, come secondo match sul Court 4 dalle ore 06:30 (al termine di Kukushkin-Muller). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento cinese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205). Il match potrà essere seguito anche in streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solamente per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo Masters 1000 della stagione garantendo ai propri lettori nel corso della settimana aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine degli incontri.