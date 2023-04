Napoli-Verona, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Verona, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Gli azzurri vogliono rialzare la testa per preparare così nel migliore dei modi il ritorno di Champions in cui servirà rimontare, dunque ecco che al Maradona attendono gli scaligeri affamati di punti in chiave salvezza. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 18 di sabato 15 aprile.

Napoli-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.