Combinazioni promozione diretta Reggiana, Entella e Cesena: calcoli girone B a 180′ dalla fine

Sono ore frenetiche in Serie C, dove nel girone B, a due giornate dalla fine, siamo giunti alla resa dei conti per la promozione diretta: ecco tutti i calcoli e le combinazioni per quanto riguarda la splendida corsa che coinvolge Reggiana, Entella e Cesena a 180′ dalla fine della regular season. La situazione prima delle sfide in programma alle 17.30 è la seguente: Reggiana prima a quota 77, Entella secondo a quota 75, Cesena terzo a quota 73. Tutte e tre ancora in corsa, vediamo cosa serve a ognuna per festeggiare.

REGGIANA – La capolista è ovviamente padrona del proprio destino: andrebbe in B già oggi in caso di vittoria e di mancata vittoria dell’Entella, mentre con un pareggio, anche in caso di sconfitta dei liguri, bisognerebbe rimandare la festa, perché gli scontri diretti sono a favore della formazione di Chiavari (0-1 e 0-0). In ogni caso, con una vittoria ci sarebbe la certezza di restare in vetta e di poter così festeggiare la settimana successiva, al di là poi della vittoria o meno dell’Entella. Tocca anche guardarsi le spalle dal Cesena, perché gli scontri diretti sono in parità (1-2 e 0-1).

ENTELLA – Pesante il pareggio della scorsa settimana, ora bisogna vincere e sperare in una mancata vittoria degli emiliani per operare il sorpasso. In caso di pareggio o di sconfitta, solo in caso di mancata vittoria della Reggiana si resterebbe in corsa.

CESENA – Complicatissimo visto i 4 punti di distanza e il fatto di avere un’altra squadra davanti, ma aritmeticamente tutto è possibile: i romagnoli potrebbero giocarsi la promozione diretta all’ultima giornata in caso di vittoria e di mancata vittoria della Reggiana, balzando eventualmente al secondo posto in caso di mancata vittoria anche dell’Entella, con cui ha peraltro gli scontri a favore (4-0 e 0-0).

Le combinazioni a 180′ dalla fine:

REGGIANA PROMOSSA IN SERIE B CON UNA GIORNATA DI ANTICIPO SE:

vince contro l’Olbia e l’Entella non vince contro la Recanatese

REGGIANA AL COMANDO DELLA CLASSIFICA A UNA GIORNATA DALLA FINE SE:

vince contro l’Olbia

pareggia o perde contro l’Olbia e l’Entella non vince contro la Recanatese

ENTELLA AL COMANDO DELLA CLASSIFICA A UNA GIORNATA DALLA FINE SE:

vince contro la Recanatese e la Reggiana non vince contro l’Olbia

CESENA IN CORSA PER LA PROMOZIONE A UNA GIORNATA DALLA FINE SE: