Napoli-Union Berlino, Rudi Garcia oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Il Napoli, dopo essere tornato a macinare punti importanti in campionato, vuole ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale nel match contro l’Union Berlino, valevole per la fase a gironi di Champions League 2023/2024. I campioni d’Italia, dopo aver battuto i tedeschi a domicilio nella gara di andata, vogliono il bis per tenere a distanza lo Sporting Braga e restare in scia al Real Madrid. Il tecnico del club partenopeo Rudi Garcia alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 19 settembre alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

