Napoli-Udinese, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Udinese, match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024. Da una parte gli azzurri che non vincono da tre turni con l’ambiente che comincia a rumoreggiare, dall’altra i friulani che non hanno ancora trovato i tre punti tutti insieme: chi riuscirà ad avere la meglio al Maradona? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di mercoledì 27 settembre.

Napoli-Udinese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Fabio Bazzani.