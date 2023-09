Lazio-Torino, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Lazio-Torino, match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024. I biancocelesti non ingranano e sono fermi a quattro punti in cinque partite, ne hanno il doppio invece i granata partiti dunque abbastanza bene. Infrasettimanale fondamentale per le ambizioni di entrambe, chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di mercoledì 27 settembre.

Lazio-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Federico Zancan e Nando Orsi.