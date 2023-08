Napoli-Sassuolo, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Sassuolo, match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024. In campo al Maradona gli azzurri e campioni d’Italia in carica, in un ambiente elettrico, dopo la vittoria dell’esordio ospitano i neroverdi che invece hanno perso e puntano a rifarsi per non restare a secco. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di domenica 27 agosto.

Napoli-Sassuolo sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.