Lazio-Genoa, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Lazio-Genoa, match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024. Ci siamo, esordio in casa per i biancocelesti sconfitti all’esordio e per questo a caccia dei primi tre punti stagionali, come del resto il Grifone che è stato travolto in casa al ritorno nella massima serie. Chi avrà la meglio all’Olimpico? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di domenica 27 agosto.

Lazio-Genoa sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Valon Behrami e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Nando Orsi.