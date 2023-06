Napoli-Sampdoria, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Sampdoria, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2022/2023. E’ la tappa finale dei festeggiamenti infiniti in casa azzurra per questo splendido scudetto: ci sarà la premiazione con la festa ufficiale, di contro i doriani che, seppur retrocessi, quantomeno ora sanno di non rischiare più il fallimento. Si parte alle ore 18.30 di domenica 4 giugno.

Napoli-Sampdoria sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.