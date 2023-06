La Juventus vince la Coppa Italia femminile: Bonansea stende la Roma nel recupero

La Juventus ha vinto la Coppa Italia Femminile 2022/2023 grazie alla vittoria per 1-0 in finale sulla Roma all’Arechi di Salerno. Una rete nel recupero di Bonansea regala il trofeo alle bianconere, che chiudono la stagione con un titolo dopo che il trionfo giallorosso in campionato. Juventus e Roma sono le due squadre che hanno raggiunto più volte la finale di Coppa Italia dal 2018/19 ad oggi: tre a testa in quattro edizioni della competizione. La rivalità è ormai consolidata, ma la finale non rispetta le aspettative della vigilia. I ritmi sono bassi, le occasioni poche, le iniziative individuali delle giocatrice di maggior talento sono spesso stroncate dai tanti falli tattici. L’unico squillo del primo tempo è un colpo di testa di Di Guglielmo sugli sviluppi di un cross dalla destra: Peyraud Magnin blocca senza problemi.

All’Arechi si sfidano le due formazioni che hanno effettuato più tiri totali e nello specchio (612 e 236 per la Roma al primo posto, 485 e 190 per la Juventus al secondo), e quelle che ne hanno subiti meno sia a livello totale che in porta (212 e 65 per le giallorosse prime, 286 e 106 per le bianconere seconde). Tra attacco e difesa, però, sono le retroguardie a fare bella figura. La Roma ha le occasioni migliori, incluso un colpo di testa a botta sicura di Giugliano su cross di Minami nel finale. E al 93′ alla prima vera chance del match, la Juventus firma il gol vittoria: su cross spiovente dalla trequarti, Bonansea di testa batte Caesar e regala la terza Coppa Italia alle bianconere.